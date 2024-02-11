مقتل طيارين في تحطم طائرة عسكرية أردنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الأردني مقتل اثنين من طياري سلاح الجو الملكي، جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريب في شمال البلاد.
ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده تحطم إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP) أثناء جولة تدريبية أمس، في قاعدة الملك حسين الجوية (في محافظة) المفرق شمال المملكة.
وأوضح أن الحادث أسفر عن مقتل الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن تم نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية في عمّان.
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