الكرملين: الغرب لن ينجح في تشويه بوتين

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترية بيسكوف، في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني «موسكو. الكرملين. بوتين» أمس إن فلاديمير بوتين زعيم عالمي رئيسي، والغرب ينصت إلى الرئيس الروسي، رغم أنه يسعى إلى تشويه صورته. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترية بيسكوف، في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني «موسكو. الكرملين. بوتين» أمس إن فلاديمير بوتين زعيم عالمي رئيسي، والغرب ينصت إلى الرئيس الروسي، رغم أنه يسعى إلى تشويه صورته. وأكد في مقتطف من المقابلة التي نشرها الصحفي بافيل زاروبين، على قناته عبر تطبيق تليجرام، أن «الرئيس في الوقت الحاضر هو واحد من أبرز القادة العالميين»، حسبما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

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