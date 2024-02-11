شكرا لقرائتكم خبر 4 ضحايا للإمارات والبحرين في الصومال.. والمملكة تستنكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما استقبلت أبوظبي أمس جثامين 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وقعوا ضحايا لعملية إرهابية بالصومال، أعربت المملكة عن إدانة واستنكار شديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو، مما أسفر عن استشهاد عدد من القوات العسكرية التابعة للصومال والإمارات البحرين.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على الموقف الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، معربة عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب الصومال، والإمارات، والبحرين، في هذا المصاب الجلل، مع خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومة وشعبا.

ووصلت جثامين العقيد محمد المنصوري، والوكيل محمد الشامسي، والوكيل خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثامين، وكان في الاستقبال أفراد من أسرهم وعدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية «استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن».

وأوضحت أنهم تعرضوا لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وفيما قدمت مصر وعدد من الدول العربية تعازيها للإمارات، نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط منتسبي القوات المسلحة الإماراتية والبحرينية، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الفيدرالية، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.