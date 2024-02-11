وفاة 3 مرضى بسبب منع إدخال الأكسجين

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل، التابع لها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، منذ نحو أسبوع، مما أدى لوفاة ثلاثة مرضى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل، التابع لها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، منذ نحو أسبوع، مما أدى لوفاة ثلاثة مرضى. ونفت الجمعية في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «ادعاء الاحتلال بإدخاله أسطوانات الأكسجين إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى»، مؤكدة أن «قوات الاحتلال دمرت أجهزة ومعدات طبية خلال اقتحامها للمستشفى، وكذلك الاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم وإهانتهم قبل اعتقال تسعة من الطواقم الطبية والإدارية، وأربعة جرحى، وخمسة من مرافقي المرضى».

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