رئيسي يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - كرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مناشداته للحكومات الأخرى بعزل إسرائيل، وقال «إنه يجب طردها من الأمم المتحدة بسبب استمرار حربها في غزة». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مناشداته للحكومات الأخرى بعزل إسرائيل، وقال «إنه يجب طردها من الأمم المتحدة بسبب استمرار حربها في غزة». وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن رئيسي قال في خطاب متلفز أمس بمناسبة التجمع السنوي لإحياء الذكرى السنوية للثورة الإسلامية 1979 «يجب اتخاذ خطوة مهمة وهى طرد إسرائيل». وأحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين الذكرى الـ45 للثورة الإيرانية 1979، وأظهرت الصور التلفزيونية حشودا من المواطنين في شوارع العاصمة طهران، وشارك أفراد قوات الأمن ورجال الدين في المسيرات في أنحاء البلاد، كما تم عرض صواريخ باليستية في طهران.

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