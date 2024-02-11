انت الان تتابع خبر غادر باكياً.. "موراتا" يتعرض لإصابة خطيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصيب موراتا في نهاية الشوط الأول وغادر الملعب باكيا، وحل بدلا منه ممفيس ديباي في بداية الشوط الثاني.

وأضافت الصحيفة، أن إصابة موراتا لا تبدو بسيطة على الإطلاق، وكشف الفحص الأولي داخل الملعب تعرض المهاجم الإسباني لالتواء شديد في الركبة.



وجاءت إصابة موراتا، بعد كرة مشتركة مع بوباكاري سوماري لاعب إشبيلية، ليسقط مهاجم الأتلتي ويصرخ من شدة الألم.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز إشبيلية بهدف دون رد أحرزه إيزاك روميرو.

يذكر أن هناك مخاوف من أن تكون الإصابة كبيرة، خاصة وأنه المهاجم الأساسي للمنتخب الإسباني، وبالتالي ستحرم اللاروخا منه في بطولة أمم أوروبا المقررة بعد أقل من 4 أشهر.

