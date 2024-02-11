وكالة: مقتل طيارين أردنيين في حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طياران أردنيان، اليوم الأحد، في حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية، في قاعدة الملك حسين الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله، "إن طيارين أردنيين قتلا بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية بمحافظة المفرق".

وحسب المصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة فإن الطيارين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب.

ولم تذكر الوكالة أي معلومات اضافية عن الحادثة وأسبابها.

يشار إلى أن هذه الحادثة هي الثانية في غضون ستة أشهر، حيث قتل طيار وأصيب أخر في حادثة تحطم طائرة عسكرية أثناء التدريب أواخر يونيو من العام الماضي.