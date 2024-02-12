ألكسندر ستوب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية بفنلندا

أعلن ألكسندر ستوب، من حزب الائتلاف الوطني الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، فوزه في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في فنلندا، بعد فرز 93.9 في المئة من الأصوات.

وأعلنت وزارة العدل أن النتائج الأولية أظهرت حصول ستوب على نحو 52.7 في المئة من الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية، بعد فرز 63.2 في المئة من الأصوات، أن عضو حزب الخضر الليبرالي، بيكا هافيستو، حل في المركز الثاني بنسبة 47.3 في المئة.

وحصد ستوب، رئيس الوزراء السابق، 27.2 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 28 كانون الثاني، متقدماً على هافيستو الذي حصل على 25.8 في المئة.

وبعد إعلان النتائج الأولية، قال ستوب: "بداية جيدة للغاية. لديّ شعور جيد في الوقت الحالي، ولكن هناك الكثير من الأصوات التي يتعين فرزها". كما حافظ هافيستو على تفاؤله، قائلاً: "متأخرون قليلاً، ولكن يمكننا إحراز تقدم".