السفير الروسي يعلن تأييد بلاده الشديد لترشيح الهند لشغل مقعد دائم بمجلس الأمن

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب السفير الروسي لدى الهند دينيس عليبوف عن تأييد بلاده الشديد لترشيح الهند لشغل مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي.

وقال السفير الروسي فى تصريحات صحفية نشرت اليوم " إننا نرى أنه لو أصبحت الهند عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، فإن ذلك يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة فى تشجيع التوازن داخل المجلس، وذلك بالاضافة إلى تشجيع وضع أجندة تركز على مصالح أغلبية دول العالم، خاصة دول الجنوب".

وتابع السفير الروسي " لقد أشرنا مرارا إلى تأييدنا لترشيح الهند لشغل مقعد دائم فى مجلس الأمن، لأن الشركاء الهنود أثبتوا جدارتهم أثناء فترة عضويتهم غير الدائمة بالمجلس وهي الفترة الواقعة بين عامى 2021 و 2022 ، حيث نجحوا في قيادة المجلس مرتين، كما أن رئاستهم لمجموعة العشرين كانت تأكيداً واضحا على احترافيتهم العالية فى ممارسة الدبلوماسية متعددة الأطراف و قدرتهم على إيجاد إجماع وسط التوترات الجيوسياسية".

ولكن السفير الروسي لدى الهند حذر من أن حالة الاستقطاب داخل الأمم المتحدة تتسبب فى تعقيد الحوار بشأن مسألة توسيع نطاق عضوية مجلس الأمن ، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إجراء إصلاحات عاجلة فى الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.