شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس رختر، بمنطقة ليونجاثا جنوب شرقي ملبورن في ولاية فيكتوريا.

وأفادت هيئة علوم الأرض الأسترالية أن الزلزال وقع في نحو الساعة 1.55 صباح الأحد، وشعر به سكان الولاية في ملبورن وشمال منطقة بنديغو، ولم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية.

