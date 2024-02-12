محاكمة المُتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح أكتوبر اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهم المتسبب في وفاة الفنان "أشرف عبد الغفور" في حادث سير بأكتوبر.

وفي وقت سابق قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكانت نيابة أكتوبر في وقت سابق، وجهت للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته في حادث مرورى بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور قائلا: "أنا كنت عاوز ألحق النزلة، لكن سيارة زنقت عليا فتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك".

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على السائق المتسبب في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد.