محاكمة 19متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 19متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب في المرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة ،بعد أن وجهت لهم تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية وتزوير محررات رسمية لتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية إلى الخارج لتلقي تدريبات عسكرية.

ونص أمر الإحالة أن المتهمون تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحة وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية .