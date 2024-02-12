ترامب يهدد بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الناتو

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت، إنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر.

وفي تجمع انتخابي في كارولاينا الجنوبية السبت، أشار ترامب إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، دون أن يذكر اسمه.

وقال: "وقف رئيس دولة كبيرة وقال "حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا هل ستحموننا؟

فقلت: لم تدفع إذا أنت متأخر في السداد.

لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".

وينتقد الرئيس الأمريكي السابق الذي يرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية بنوفمبر في مواجهة بايدن، بانتظام حلفاءه في التحالف العسكري، لعدم تمويل المؤسسة بشكل كاف. وهدد مرات عدة بالانسحاب من التحالف في حال عودته إلى البيت الأبيض.

وانتقد بايدن تصريحات ترامب، ووصفها بأنها "مروعة وخطرة"، محذرا الأحد من أن الرئيس السابق ينوي إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الضوء الأخضر لمزيد من الحروب والعنف".

وقال بايدن في بيان: "اعتراف دونالد ترامب بأنه ينوي إعطاء بوتين الضوء الأخضر لمزيد من الحروب والعنف، وليواصل هجومه الوحشي على أوكرانيا الحرة، ويوسع نطاق عدوانه ليشمل شعوب بولندا ودول البلطيق، أمر مروع وخطير"

وأثارت تصريحات ترامب السبت غضبا واستياء في أوروبا وداخل التكتل الدفاعي.

ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد، أن "التصريحات المتهورة بشأن أمن الناتو والتضامن بموجب المادة الخامسة لا تخدم سوى مصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، و"لا تحقق مزيدا من الأمن والسلام للعالم".

وبموجب المادة الخامسة من معاهدة تأسيس الحلف، فإن أي هجوم على أي من دوله الأعضاء يعتبر هجوما على الحلف بأسره، ويستدعي رد فعل مشتركا منه.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، من جانبه، الأحد من تصريحات "تقوض أمننا".

وقال في بيان، إن "أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم يقوض أمننا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد".

ورد البيت الأبيض السبت على تصريحات ترامب، مشيدا بجهود بايدن لتعزيز التحالفات مع دول مختلفة حول العالم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان، مساء السبت، "إن تشجيع الأنظمة المجرمة على غزو أقرب حلفائنا أمر مروع ومجنون".

وأضاف: "بدلا من الدعوة إلى الحروب وتعزيز الفوضى غير المتوازنة، سيواصل الرئيس بايدن تعزيز القيادة الأمريكية".