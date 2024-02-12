"وفا": نحو 100 قتيل ومئات المصابين إثر القصف الإسرائيلي على رفح

أفادت مصادر صحيّة في مدينة ​رفح​ جنوب ​قطاع غزة​، لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل نحو 100 مواطن بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح، إثر غارات إسرائيليّة كثيفة على المدينة"، وذلك في اليوم الـ129 من الحرب الإسرائيليّة المتواصلة على قطاع غزة.

وأشارت مصادر محليّة لـ"وفا"، إلى أنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة شنّت سلسلة غارات عنيفة قُدّرت بنحو 40 غارة، استهدفت على وجه الخصوص منازل ومساجد تأوي نازحين، بالتّزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربيّة على رفح".