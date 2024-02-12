عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال ونساء فجر اليوم في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) نقلا عن مصادر صحية باستشهاد أكثر من 63 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة مئات آخرين وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني:” إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال”.

وأضافت مصادر محلية أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.