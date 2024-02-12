انت الان تتابع خبر "الرقص" يتصدر الوظائف الأكثر صعوبة وجهدًا في أمريكا خلال 2024 والان مع التفاصيل





1. الراقصون: متوسط الدخل 24.5 بالساعة

2. الرياضيون: متوسط الدخل 116 الف دولار سنويا

3. مدربو التمارين

4. مصممو الرقصات: نحو 50 الف دولار سنويا او 23.8 دولار في الساعة

5. رجال الإطفاء: 55 الف دولار سنويا او 26.5 دولار في الساعة

6. مشغلو النفط والغاز: 52 الف دولار سنويا او 25 دولارا في الساعة

7. عمال تركيب المباني المصنعة و المنازل المتنقلة: نحو 36 الف دولار سنويا او 17.2 دولارا للساعة

8. عمال الحديد والصلب: 61.2 الف دولار سنويا، او نحو 30 دولار في الساعة

9. عمال البناء: متوسط الداخل يبلغ 50 الف دولار سنويا او 24 دولارا في الساعة

10. عمال المزارع والمحاصيل متوسط الدخل 31.4 الف دولار سنويا او 15 دولارا للساعة بغداد - ياسين صفوان - وبينما جاء الراقصون بالمرتبة الأولى في المهن الأكثر صعوبة في الولايات المتحدة الامريكية، بلغ متوسط الدخل لهذه المهنة نحو 24.5 دولارا للساعة، فيما من المتوقع ان تنمو هذه الوظيفة بنحو 25% بحلول عام 2030، بحسب تقرير لمجلة سي وورلد.1. الراقصون: متوسط الدخل 24.5 بالساعة2. الرياضيون: متوسط الدخل 116 الف دولار سنويا3. مدربو التمارين الرياضية واللياقة البدنية الجماعية: نحو 46 الف دولار سنويا4. مصممو الرقصات: نحو 50 الف دولار سنويا او 23.8 دولار في الساعة5. رجال الإطفاء: 55 الف دولار سنويا او 26.5 دولار في الساعة6. مشغلو النفط والغاز: 52 الف دولار سنويا او 25 دولارا في الساعة7. عمال تركيب المباني المصنعة و المنازل المتنقلة: نحو 36 الف دولار سنويا او 17.2 دولارا للساعة8. عمال الحديد والصلب: 61.2 الف دولار سنويا، او نحو 30 دولار في الساعة9. عمال البناء: متوسط الداخل يبلغ 50 الف دولار سنويا او 24 دولارا في الساعة10. عمال المزارع والمحاصيل متوسط الدخل 31.4 الف دولار سنويا او 15 دولارا للساعة