بتواجد لاعب عراقي.. تعرف على التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024

واختتمت النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا السبت 10 فبرابر/ شباط، بتتويج المنتخب القطري بفوزه في النهائي على نظيره الأردني بثلاثية لهدف، على ملعب "لوسيل" المونديالي، ليحتفظ بذلك "العنابي" بلقبه الذي حققه قبل 5 سنوات في الإمارات العربية المتحدة.

وبرز الكثير من اللاعبين العرب خلال هذه البطولة، ليحجز منهم 6 لاعبين أماكنهم ضمن التشكيلة المثالية، على الرغم من مشاركة نجوم كبار ينشطون في أندية أوروبية عربية رفقة منتخبات غير عربية.

التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024

حدّد موقع "sofa score" العالمي المختص في إحصاءات وأرقام اللاعبين، التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024، واختار 6 أسماء من 4 منتخبات عربية ضمن الفريق، مع حضور أسماء أخرى من كوريا الجنوبية وأستراليا وطاجيكستان.

وقاد التشكيل النجم القطري المتألق، أكرم عفيف، صاحب "الهاتريك" في المباراة النهائية وهداف البطولة برصيد 8 أهداف، وأول لاعب يسجل 4 أهداف في تاريخ المباريات النهائية لكأس آسيا، وهو أيضًا أول لاعب يسجل في نهائيين متتاليين، حيث حصل على تقييم 8.61 من 10 درجات.