رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة على وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٥ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٢٦ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٢٦ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٢٩ درجة مئوية.