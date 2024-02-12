7 معايير للتقديم على وظائف جامعة الملك خالد السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي للمواطنين السعوديين ممن يحملون المؤهلات المختلفة وفق شروط وضوابط محددة.

موعد التقديم على وظائف المدينة الطبية بجامعة الملك خالد

وكشفت جامعة الملك خالد عبر موقعها الإلكتروني، موعد فتح بوابة التقديم على وظائفها ليكون يوم الخميس المقبل الموافق 5 شعبان 1445هـ/ 15 فبراير 2024م، وتستمر لمدة ستة أيام، وذلك لمن يحمل شهاداات (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

وظائف المدينة الطبية بجامعة الملك خالد

– أخصائي جودة في المجال الطبي.

– أخصائي متقدم مركز بيانات.

– أخصائي ضبط جودة في الصيانة.

– أخصائي أول في فيزياء العلاج الإشعاعي.

– أخصائي مسؤول حماية من الإشعاع.

– أخصائي / فني مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي /فني إنتاج معمل أسنان.

– أخصائية تمريض.

– أخصائي مختبر أجنة وأطفال أنابيب.

– أخصائي تقنية علوم الأعصاب.

– مخطط صيانة.

– مهندس صحة وسلامة مهنية.

– مشرف أمن وسلامة.

– معالج إشعاعي أخصائي غير طبيب.

– مهندس أجهزة طبية.

– فني تعقيم.

– فني أجهزة طبية.

– دكتور صيدلي/ صيدلي إكلينيكي.

– ممرضة / ممرض.

– طبيب استشاري علاج الأورام بالإشعاع.

– طبيب استشاري نساء وولادة في تخصص العقم وأطفال أنابيب.

– طبيبة نساء وولادة.

– مشرف حركة وخدمات عامة.

معايير التقديم بوظائف المدينة الطبية بجامعة الملك خالد

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم لائقاً صحياً. وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية). ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي. أن يكون التقديم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF. اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة. في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

وشددت الجامعة على أنه لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة حيث ينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.

ولكل من يرغب في متابعة التقديم عليه الدخول على هذا الرابط.. https://www.kku.edu.sa/ar/node/103547