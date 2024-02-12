النيجر تعلق رحلات الطيران التجارية من وإلى نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر بأن النيجر علقت الرحلات الجوية التجارية من وإلى نيجيريا.

وذكرت الوكالة ، في بيان لها ، "أن المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الدولية والمحلية دون قيود باستثناء الرحلات التجارية من وإلى نيجيريا" .. وفقا لما ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن هذه القيود المفروضة من النيجر لن تؤثر على الطيران التجاري الذي يحلق في المجال الجوي لنيجيريا ما لم يهبط على أراضيها.



وأوضحت وكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر أن المجال الجوي للنيجر لايزال مغلقا على الدوام أمام جميع الرحلات العسكرية والعملياتية وغيرها من الرحلات الخاصة .. لافتة إلى أن هذا الإجراء جرى تطبيقه منذ 6 أغسطس الماضي..مشيرة إلى أن النيجر لا تسمح بالرحلات العسكرية أو الخاصة إلا بإذن مسبق من السلطات المختصة.



وذكرت المجلة أن قرار تعليق الرحلات التجارية من وإلى نيجيريا جاء بعد وقت قصير من انسحاب النيجر وأيضا بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والتي يرأسها حاليا الرئيس النيجيري بولا تينوبو.

وكانت مجموعة (إيكواس)، التي أدانت الانقلابات في الدول الثلاث سالفة الذكر ، قد فرضت عقوبات مشددة على النيجر بعد أيام قليلة من انقلاب 26 يوليو 2023 في نيامي ووصل الأمر إلى حد تهديد المجموعة بالتدخل العسكري في النيجر من أجل استعادة النظام الدستوري.



جدير بالذكر أن وكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر تتخذ من العاصمة السنغالية داكار مقرا لها وتضم في عضويتها 18 دولة (17 دولة أفريقية وفرنسا) ، وتتولى منذ عام 1959 توفير خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي الموكل إليها من قبل دولها الأعضاء إلى جانب توفير خدمات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات ونشر المعلومات الجوية وكذلك معلومات الأرصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية.

