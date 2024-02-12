فريق من صندوق النقد الدولي يزور أوكرانيا لمناقشة التحديات الاقتصادية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل فريق من صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إلى العاصمة الأوكرانية كييف لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وذكر ممثل صندوق النقد الدولي لدى أوكرانيا فاهرام ستيبانيان في بيان أن "فريق صندوق النقد الدولي بقيادة نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق أوما راماكريشنان يبدأ اليوم اجتماعات في كييف مع السلطات الأوكرانية والجهات المعنية الأخرى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكر البيان أن المناقشات ستركز على الأهداف الاقتصادية للسلطات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأوكراني.

كما سيشارك فريق صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء في الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية لصندوق تنمية القدرات في أوكرانيا التابع لصندوق النقد الدولي، ويضم هذا الاجتماع السلطات الأوكرانية وشركاء التنمية وموظفي صندوق النقد الدولي لمناقشة أولويات تنمية القدرات في أوكرانيا ودعم صندوق النقد الدولي في هذا المجال المهم.

وفي 17 فبراير ستبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات سياسية مع السلطات الأوكرانية في وارسو بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي تلقت أوكرانيا الشريحة الثالثة من التمويل بمبلغ نحو 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.

