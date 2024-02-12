الكرملين يُطالب أرمينيا بتقديم ضمانات بشأن زيارة بوتين المحتملة إليها

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت الرئاسة الروسية (الكرملين) أرمينيا بتقديم تأكيدات وضمانات بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المحتملة إليها ؛ بعد انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "لقد قلنا بالفعل إن الواقع الجديد المتمثل في انضمام أرمينيا إلى هذه المحكمة لا يمكن إلا أن يكون له أثر سلبي على علاقاتنا الثنائية".

وأضاف:" بطبيعة الحال، من المهم جدا هنا أن نتلقى بعض الضمانات من شركائنا الأرمن، وهذه المسألة لم تحل بعد من خلال الحوار الثنائي".



وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال أمس الأحد لصحيفة "تليجراف" البريطانية ، ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه التواصل مع بوتين ونصحه بعدم القدوم إلى أرمينيا: " لا أعتقد أن بوتين يحتاج إلى نصيحتي بهذا الصدد" .. مشيرا إلى أن مصادقة بلاده على نظام روما تهدف إلى تحسين المستوى الأمني لأرمينيا.



وأضاف:" فيما يتعلق بالتفاصيل القانونية الدقيقة لا يمكنني تقديم تحليل قانوني بهذا الصدد فهذه مسألة من شأن المحامين ، يتوجب على أرمينيا بوصفها دولة مسؤولة أن تتقيد بجميع الالتزامات الدولية، بما في ذلك علاقاتها مع روسيا والمجتمع الدولي".



وردا على سؤال عما إذا كانت أرمينيا ستعتقل الرئيس بوتين في حال وطأت قدماه الأراضي الأرمينية.. قال باشينيان:" إن بلاده أجرت إصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق منذ العام 2018، ومن جانبه الشخصي هو لا يتخذ قرارات حول احتجاز شخص ما من عدمه".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة في مارس الماضي بتوقيف الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا تتعلق بنقل أطفال أوكرانيين إلى الأراضي الروسية.



