بعد إيداع دعم حساب المواطن.. طريقة الاعتراض على عدم الأهلية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إيداع برنامج حساب المواطن دعم شهر فبراير (الدفعة 75) في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية، اهتم الكثير ممن لم يُصرف لهم الدعم لعدم الأهلية، الاعتراض على ذلك ومعرفة أسباب عدم استحقاقهم.

طريقة تقديم الاعتراض على أسباب عدم الأهلية

وكان حساب المواطن، أوضح في وقت سابق عبر "خدمة المستفيدين"، الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، ردًا على الأسئلة الخاصة بطريقة التعامل إذا كانت النتيجة غير مؤهل، وقالت: "في حال كانت حالة الأهلية للتابع “غير مؤهل” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على حسابك في برنامج حساب المواطن

اختيار دراسة الأهلية

النقر على تقديم اعتراض

إرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

فيما يتم الرد على الاعتراض المقدم في وقت قريب، ويمكن للمستفيد معرفة حالة الاعتراض من خلال (الدخول على حساب المستفيد ثم الانتقال إلى دراسة الأهلية، ثم اعتراضاتي، ثم الانتقال إلى الاعتراضات الحالية).

دعم حساب المواطن فبراير 2024

وكان برنامج حساب المواطن قام بإيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، أمس الأحد، موضحًا أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين بلغ 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريال.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.