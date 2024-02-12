"النشرة": جريحان جراء الغارة الإسرائيلية على منزل في طير حرفا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الغارة الاسرائيلية على بلدة طيرحرفا استهدفت منزلا في وسط البلدة ما ادى الى اصابة شخصين بجروح إصابتهم خطرة".

وتمكن عناصر جمعية "الإسعاف الصحي" من إجلاء ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين في منزلهم جراء القصف الى منطقة آمنة.

وتسببت الغارة ايضا بأضرار في عدد من المنازل، وتعمل فرق الانقاذ في الدفاع المدني على رفع الأنقاض.