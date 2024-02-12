الصورة الأولى لسفينة "ستار أَيرس الأمريكية" قبل استهدافها

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت مصادر يمنية تابعة لجماعة الحوثي، صوره لسفينةِ "ستار أَيرس Star Iris" الأمريكيةِ التي استهدفتها القوات اليمنية في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ البحرية وإصابتها بشكل دقيق ومباشر.

أعلن العميد يحيى سريع قاسم، المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي اليمنية، استهداف سفينةِ "ستار أَيرس Star Iris" الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبةِ.

وقال المتحدث في بيانه: انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، قامتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ باستهدافِ سفينةِ "ستار أَيرس Star Iris" الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبةِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

وأكد أن القواتِ اليمنيةَ واستجابةً لواجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ، أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ وأنها لن تترددَ وبعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ ردًا على الجرائمِ الصهيونيةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ، وكذلك ردًا على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ المستمرِّ على بلدِنا العزيز.