عاجل.. حدث أمني خطير جنوب غزة وطائرات الاحتلال تنقل عشرات الجنود

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث موقع بزمان العبري، عن وقوع حدث أمني خطير مجددًا في جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، إن عددًا كبيرًا من الجنود القتلى والجرحى جرى نقلهم إلى 4 مستشفيات إسرائيلية، وعدد آخر ما زالوا داخل غزة.

وتواصل الطائرات نقل جنود الاحتلال ووصلت 3 مروحيات حتى الآن، لنقل جنود قتلى إلى مستشفى شعاري تسيديك فقط.

على جانب آخر، قالت سرايا القدس، إنه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك في منطقة معن جنوب شرق خانيونس، قاموا بنصب كمين محكم لقوة صهيونية مع ساعات فجر اليوم الإثنين.

وأضافت القدس في بيان عبر حسابها: وفور وصول القوة لموضع الكمين باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، موقعين أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم نقل عدد كبير من الجنود القتلى والجرحى إلى 4 مستشفيات صهيونية، وعدد آخر ما زالوا داخل غزة.