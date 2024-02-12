مجلة عالمية تفند مزاعم اليهود عن بناء الأهرام بأدلة قاطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - لأنها الوحيدة الباقية من بين كل حضارات العالم القديم، لا تزال أهرام مصر تثير شهية العلماء للبحث عن أسرارها، كما أن هذه الأعجوبة الأثرية، تثير غيرة كثير من الشعوب، إلى حد نشر نظريات المؤامرة حول حقيقة الأشخاص الذين شيدوها.

هناك العديد من المزاعم والأكاذيب والنظريات حول بناة أهرامات مصر، فاليهود يزعمون أنهم أصحاب الإنجاز، بينما تذهب أكثر النظريات جموحا إلى القول بأن سكان مدينة أتلانتس "المفقودة" أو الكائنات الفضائية هم الذين بنوا الأهرام.

ومع ذلك، لا تملك أي من هذه النظريات أدلة تدعمها، حسب مقال مطول نشره موقع مجلة لايف ساينس، يفند كل هذه المزاعم.

لا يمكن أن يكون العبيد اليهود هم بناة الأهرام، إذ لم يُعثر على أي بقايا أثرية يمكن ربطها بشكل مباشر بالشعب اليهودي في مصر يعود تاريخها إلى ما قبل 4500 عام، عندما بنيت أهرامات الجيزة، حسبما كشفت الأبحاث الأثرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القصة المذكورة في التوارة عن اليهود الذين كانوا عبيدًا في مصر تشير إلى مدينة اسمها "رعمسيس". تأسست مدينة اسمها بي رمسيس خلال الأسرة التاسعة عشرة (حوالي 1295-1186 قبل الميلاد) وسميت باسم رمسيس الثاني الذي حكم 1279-1213 قبل الميلاد. هذه المدينة بنيت بعد انتهاء عصر بناء الأهرام في مصر.

"ليست لدينا أدنى فكرة، ولا حتى كلمة واحدة، عن الإسرائيليين الأوائل في مصر: لا في النقوش الضخمة على جدران المعابد، ولا في نقوش المقابر، ولا في ورق البردي"، هكذا يقول عالما الآثار إسرائيل فينكلستين ونيل آشر سيلبرمان في كتابهما "الآثار" اكتشاف الكتاب المقدس: رؤية علم الآثار الجديدة لإسرائيل القديمة وأصل نصوصها المقدسة.

علاوة على ذلك، لم يُعثر على أي دليل أثري على الإطلاق لمدينة أتلانتس المفقودة في أي فترة زمنية، ويعتقد العديد من العلماء أن القصة خيالية. أما بالنسبة للكائنات الفضائية، فهذه الفكرة خارج النقاش أصلا.

وفي الواقع، تشير جميع الأدلة إلى أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، كما يقول علماء المصريات. لكن كيف عاش بناة الهرم وكيف تم تعويضهم وكيف تمت معاملتهم هو لغز لا يزال الباحثون يحققون فيه.

يوجد في مصر أكثر من 100 هرم قديم، لكن أشهرها الهرم المدرج الأول، الذي بني في عهد الفرعون زوسر (حوالي 2630-2611 قبل الميلاد)، وأول هرم حقيقي- بجوانب ناعمة - بني في عهد الفرعون سنفرو (حوالي 2575-2551 قبل الميلاد)، كما كتب مارك لينر في كتابه "الأهرامات الكاملة: حل الألغاز القديمة".

بني الهرم الأكبر في الجيزة في عهد الفرعون خوفو (حوالي 2551-2528 قبل الميلاد)، كما قام اثنان من خلفائه، خفرع (حوالي 2520-2494 قبل الميلاد) ومنقرع (حوالي 2490-2472 قبل الميلاد)، ببناء هرمين مجاورين.

وأشار لينر في كتابه إلى أن الفراعنة توقفوا تدريجيا عن بناء الأهرامات خلال عصر الدولة الحديثة (1550-1070 قبل الميلاد)، واختاروا بدلا من ذلك أن يدفنوا في وادي الملوك، جنوبي البلاد. على مدى العقود القليلة الماضية، وجد علماء الآثار أدلة جديدة توفر أدلة حول هوية بناة الهرم وكيف عاشوا.

تشير السجلات المكتوبة الباقية، بما في ذلك البرديات المكتشفة عام 2013 في وادي الجرف على ساحل البحر الأحمر في مصر، إلى أن مجموعات كبيرة من العمال ساعدت في جلب المواد إلى الجيزة. تحكي البرديات التي عثر عليها في وادي الجرف عن مجموعة من 200 رجل يرأسهم مفتش يدعى ميرير.

وتولت مجموعة العمال نقل الحجر الجيري بالقوارب على طول نهر النيل مسافة حوالي (18 كيلومترا) من طرة إلى الهرم الأكبر، حيث تم استخدام الحجر لبناء الغلاف الخارجي.

في الماضي، افترض علماء المصريات أن بناة الهرم كانوا يتكونون إلى حد كبير من عمال زراعيين موسميين وصلوا إلى نقطة في العام لم يكن فيها سوى القليل من العمل الزراعي الذي يتعين القيام به. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا صحيحا في الواقع. لا تزال البرديات التي تحتوي على تفاصيل تاريخ الهرم في طور فك رموزها وتحليلها، لكن النتائج تشير إلى أن جماعات العمال التي يقودها ميرير فعلت أكثر بكثير من مجرد المساعدة في بناء الهرم. ويبدو أن هؤلاء العمال قد سافروا عبر معظم أنحاء مصر، وربما حتى صحراء سيناء، لتنفيذ مشاريع بناء مختلفة ومهام تم تكليفهم بها. وهذا يثير التساؤل عما إذا كانوا جزءًا من قوة مهنية أكثر ديمومة وليسوا مجموعة من العمال الزراعيين الموسميين الذين سيعودون إلى حقولهم.

وقال بيير تاليه، أستاذ علم المصريات بجامعة باريس السوربون، الذي يتولى مهمة فك رموز البرديات والقائد المشارك للفريق الذي عثر عليها، إنه وفقا للبرديات، تم إعطاء العمال نظاما غذائيا يشمل التمور والخضروات والدواجن واللحوم. بالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي، تصف البرديات أعضاء فريق العمل وهم يحصلون بانتظام على المنسوجات التي "ربما كانت تعتبر نوعًا من المال في ذلك الوقت"، كما قال تاليت لموقع لايف ساينس.

بالإضافة إلى ذلك، قال مارك لينر، مدير مؤسسة أبحاث مصر القديمة (AERA)، وهو معهد أبحاث مقره في ماساتشوستس، إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين في المناصب الرفيعة الذين شاركوا في بناء الهرم "ربما حصلوا على منح من الأراضي". تظهر السجلات التاريخية أنه في بعض الأوقات من تاريخ مصر، تم منح الأراضي للمسؤولين. ومع ذلك، فمن غير المعروف ما إذا كانت منح الأراضي قد تم تقديمها أيضًا للمسؤولين المشاركين في بناء الهرم.

كان فريق لينر يقوم بالتنقيب في مدينة بالجيزة كان يعيش فيها ويتردد عليها بعض العمال الذين كانوا يعملون في بناء هرم منقرع. وحتى الآن، وجد علماء الآثار أدلة على أن سكان هذه المدينة القدماء كانوا يخبزون كميات كبيرة من الخبز، ويذبحون آلاف الحيوانات، ويخمرون كميات كبيرة من البيرة. واستنادًا إلى عظام الحيوانات الموجودة في الموقع، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الغذائية للعمال، يقدر علماء الآثار ذلك بحوالي 4000 رطل. وذبح كثير من الأبقار والأغنام والماعز يوميا بما يعادل (1800 كيلوجرام) في المتوسط، لإطعام العمال.

تظهر بقايا العمال المدفونين في المقابر بالقرب من الأهرامات أن العمال حصلوا على الرعاية الطبية التي كانت متاحة في ذلك الوقت. إن النظام الغذائي الغني لبناة الأهرامات، بالإضافة إلى الأدلة على الرعاية الطبية وتلقي المنسوجات كشكل من أشكال الدفع، دفع علماء المصريات إلى الاتفاق بشكل عام على أن العمال لم يكونوا مستعبدين.

لكن هذا لا يعني أن جميع العمال حصلوا على أماكن متساوية. تظهر حفريات AERA أن بعض كبار المسؤولين كانوا يعيشون في منازل كبيرة وكان لديهم أفضل قطع اللحوم. في المقابل، يشتبه لينر في أن العمال ذوي الرتب الأدنى من المحتمل أن يناموا في مساكن بسيطة أو "متواضعة" عند الأهرامات نفسها.

اقرأ أيضا:

بحثا عن مقبرة كليوباترا.. اكتشاف معجزة هندسية في الساحل الشمالي



بالصور.. هذا الرجل كان يعيش في مصر قبل 35 ألف سنة



صورة: اكتشاف مثير في مومياء مراهق مصري عاش قبل 2300 سنة