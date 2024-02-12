ضبط متهمين حجبوا 1227 طن مكرونة وأعلاف عن الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على مخزن بدون ترخيص بالشرقية؛ لتخزينهم كميات كبيرة من المكرونة بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخزن على 1000 طن مكرونة.

كما تم ضبط القائمين على مصنع ومخزنين بدون ترخيص بالجيزة؛ لتخزينهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع والمخزنين على 227 طن أعلاف حيوانية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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