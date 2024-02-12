اعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام "خميني" مواليد عام 1989 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد مهنّا "مالك" مواليد عام 1988 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله ينعى محمد باقر حسان بسام من بلدة عيناثا وعلي أحمد مهنّا من بلدة مارون الراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.