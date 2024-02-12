حزب الله ينعى محمد باقر حسان بسام من بلدة عيناثا وعلي أحمد مهنّا من بلدة مارون الراس

اعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام "خميني" مواليد عام 1989 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد مهنّا "مالك" مواليد عام 1988 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".