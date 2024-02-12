الحكومة البريطانية تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ عملية برية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عن قلقها العميق من احتمالات تنفيذ إسرائيل عملية برية في مدينة "رفح" الفلسطينية بقطاع "غزة".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الأولوية في "غزة" يجب أن تكون لوقف فوري في القتال للسماح بدخول المساعدات وإخراج الرهائن حتى يمكن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار دائم، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف المتحدث، أن أكثر من نصف سكان قطاع "غزة" يحتمون في "رفح"، وأنه من المهم أن تصل المساعدات إلى من هم في حاجة ماسة إليها.

بدوره.. أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون- في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم- عن قلق بلاده البالغ إزاء الأوضاع في مدينة "رفح" الفلسطينية، مطالبا إسرائيل بالتفكير بجدية قبل اتخاذ المزيد من الخطوات هناك.

وقال كاميرون، إن الكثير من الفلسطينيين في رفح نزحوا لأربع وخمس وست مرات، وإنه من الصعب معرفة كيف يمكن القتال وسط هذا العدد الكبير من المدنيين الذين ليس أمامهم مكان ليذهبوا إليه.

وأضاف: "ما نريده هو وقف فوري في القتال يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام لا عودة بعده للقتال"، مشيرا إلى أن هذا هو ما يجب أن يحدث الآن، وأن هذا هو ما سيسمح بإخراج جميع الرهائن وبينهم المواطنون البريطانيون وبإدخال المساعدات.