محكمة هولندية تأمر بوقف توريد قطع غيار "إف-35" إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، أمرا للحكومة الهولندية، يقضي بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35"، في غضون 7 أيام.

وحسب سبوتنيك، يأتي القرار إثر قيام منظمة حقوقية برفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي الجزائية ضد الحكومة الهولندية، بشأن تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35" إلى إسرائيل.

ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، انتهكت هولندا قوانين الحرب لأنها علمت أن الطائرات المقاتلة كانت تُستخدم في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حكمها الصادر، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة طلبًا بمنع هولندا من تزويد إسرائيل بأجزاء من الطائرة "إف - 35" وبعد ذلك قدم نشطاء حقوق الإنسان دعوى استئنافية في القرار.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي، قرارا إيجابيا جاء فيه: "حكمت المحكمة لصالح منظمات حقوق الإنسان، حيث يقضي القرار على حظر تصدير المعدات العسكرية إلى الأمكنة الخطيرة والتي لها علاقة واضحة بانتهاكات تطال القانون الإنساني للحرب".

وخلصت المحكمة إلى وجود خطر واضح بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني من جانب الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف - 35" في قطاع غزة، بحسب نص القرار.

وبحسب السلطات الهولندية، فإن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار، بشكل كافٍ، عواقب قصفها للسكان المدنيين في غزة". وفي الوقت ذاته، وكما ورد في القرار، أدت الهجمات الإسرائيلية بالفعل إلى "عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال".

وشددت المحكمة، في قرارها، على أنه "لذلك، أمرت المحكمة دولة هولندا، بوقف تصدير المزيد من قطع غيار طائرات "إف - 35" إلى إسرائيل، في غضون 7 أيام".