انتهاء انقطاع الإنترنت في السودان جزئيا

ياسر رشاد - القاهرة - استعادة الإنترنت في أجزاء من السودان بعد انقطاع دام أسبوعا، لكن العديد من المناطق لا تزال غير متصلة بالإنترنت إلى حد كبير.

وفي الأسبوع الماضي، نفت قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض حربا مع الجيش قطع الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وتقول هيئة مراقبة تراقب حرية الإنترنت، نت بلوكس، إن إحدى الشبكات عادت الآن إلى الإنترنت.

ووفقا للصحفي السوداني تيسير البدوي، فإن أربع ولايات فقط من أصل 18 ولاية في السودان عادت إلى الإنترنت.

وقد ترك انقطاع التيار الكهربائي الناس في السودان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل تحويل الأموال.

كانت هناك مخاوف من أن عدم وجود اتصالات قد يسمح لكلا طرفي النزاع بارتكاب فظائع، تنفي قوات الدعم السريع والجيش بشكل روتيني مثل هذه الاتهامات.

دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» الخميس، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين.

وحسب الشرق الأوسط، مجموعة من «قوات الدعم» هاجمت ارتكازات للجيش وفصائل دارفورية مسلحة بالقرب من سوق المدينة الكبيرة التي أغلقت أبوابها فور اندلاع المواجهات.

ووفق سكان في الفاشر، فقد اقتحمت قوة من «الدعم السريع» صباح الخميس حي ديم سلك، واشتبكت مع قوات الجيش التي تقوم بتأمين منطقة السوق الرئيسية بوسط المدينة.

بدورها قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، (جماعة محلية)، إن أربعة قتلى سقطوا نتيجة قصف بقذائف الهاون على أحياء سكنية، من بينهم أم وطفلها بمنزلهم بـ«حي النصر».

وبحسب التوزيع الجغرافي العسكري في المدينة، تغطي القوات المشتركة للفصائل المسلحة الموقعة على «اتفاق سلام جوبا» الاتجاه الشمالي، بينما تحمي قوات الجيش المناطق الغربية.

وشهدت الأحياء الشمالية والشرقية في المدينة خلال اشتباكات سابقة، نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة.

وفي موازاة ذلك، شنت طائرات من دون طيار تابعة للجيش السوداني، غارات على مواقع لـ«الدعم السريع» بمنطقة شرق النيل وحيي العمارات والجريق شرقي العاصمة الخرطوم.

وقالت قناة الجيش على منصة التراسل الفوري «واتساب»، إن قوات من الجيش شنت هجمات استباقية على ارتكازات لـ«قوات الدعم السريع» جنوب الخرطوم، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد العسكري.