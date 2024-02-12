كتائب القسام تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين شرق خانيونس

أعلنت كتائب القسام أن عناصرها قتلوا 10 جنود إسرائيليين في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واوضحت القسام في بيان، إن عناصرها “تمكنوا من الإجهاز على 10 من جنود الاحتلال من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 9 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة جرحاه إلى 2864 منذ 7 تشرين الأول الماضي.

واستنادا إلى ارقام الجيش الاسرائيلي فقد ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين أول الماضي، إلى 2864، ارتفاعا من 2855 يوم أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أن “434 أصيبوا بجروح خطيرة، و764 بجروح متوسطة، و1684 بجروح طفيفة”. وأشار إلى أن من بين تلك الحصيلة، 1326 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة. وأوضح أن “268 أصيبوا بجروح خطيرة، و442 بجروح متوسطة، و616 بجروح طفيفة”.

ولفت الى إن “344 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 30 بحالة خطيرة، و227 متوسطة، و87 طفيفة”.

وفي أحدث إحصائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول الماضي إلى 566، بينهم 229 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.