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نينوى تعاني نقصاً بنحو 3 آلاف تدريسي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الدخيل في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "هناك مشاريع قادمة في القطاع الصحي وسعي للوصول إلى 6 آلاف سرير ضمن هذه المشاريع"، مبيناً أنه "تمت المباشرة ببناء مستشفى في ناحية زمار غرب الموصل بسعة 50 سريراً، بالإضافة إلى الشروع بإنشاء 15 مركزاً صحياً في عموم المحافظة".

وأشار إلى أن "استمرار العمل بمطار الموصل بعد صرف الأموال الخاصة به لحكومة نينوى".

وأضاف، "بلغ عدد الطلبة في عموم المحافظة مليون ومائة الف طالب من قطاع التربية"، مؤكداً أن "هناك عجزاً في الكوادر التدريسية بنحو 3 آلاف تدريسي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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