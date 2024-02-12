مسلّح يقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة اليونانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل مسلّح ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن بحري في ضاحية ساحلية في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الاثنين، قبل أن ينتحر، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة اليونانية.

اقتحم مطلق النار المبنى التابع لشركة "يوروبيان بروداكت كارييرز" European Product Carriers في منطقة "غليفاذا" حيث قتل رجلين وامرأة قبل أن يحصّن نفسه في الداخل، وفق ما أفاد المصدر.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المسلح هو موظف كان يعمل في الشركة وتم تسريحه، مشيرة إلى أنه عُثر عليه ميتا في القبو وسلاحه بجانبه.

وقال مصدر في الشرطة إن الاستنتاجات الأولية تدل على أنه انتحر.

وذكرت الشرطة، في وقت سابق، أن عناصرها دخلوا المبنى وأجلوا امرأتين حبسهما مطلق النار في دورات المياه.

وأغلقت الطرقات القريبة في ظل انتشار كبير للشرطة حول المبنى.

تأسست "يوروبيان بروداكت كارييرز" عام 1979 وتضم أسطولا يتكون في المعدل من 35 سفينة شحن، وفق موقع الشركة.

وتملك الكثير من شركات الشحن البحري اليونانية والأجنبية مقار في "غليفاذا"، وهو منتجع ساحلي جنوب أثينا، وفي ميناء "بيرايوس" الرئيسي الواقع قرب العاصمة.