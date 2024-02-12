تونسيون مفقودون في البحر بعد محاولتهم الوصول إلى إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الحرس الوطني التونسي، إن 17 مهاجرا تونسيا على الأقل كانوا على متن قارب متجه إلى إيطاليا مفقودون.

وأبحر من كانوا على متنها، ومن بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، في سفينة صيد قادمة من بنزرت في شمال تونس الأسبوع الماضي.

ويبحث عنهم خفر السواحل والقوات البحرية المدعومة بطائرات هليكوبتر.

وتسلمت تونس المسؤولية من ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أفريقيا.

على طول جزء من نهر درينا الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البوسنة وصربيا، تشير شواهد القبور البسيطة إلى المثوى الأخير لعشرات المهاجرين الذين غرقوا في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا الغربية.

أنشأ السكان المحليون في مدينة بيلينا البوسنية المكان "للحفاظ على كرامة" هؤلاء الضحايا المجهولين وإحياء ذكرى وفاتهم.

وقال نيناد يوفانوفيتش، رئيس خدمات البحث والإنقاذ في البلدة: "بدأ الأمر في عام 2016 بحوادث متفرقة تتعلق بالمهاجرين، وفي حالات عرضية عندما كنا ننتشل جثة مجهولة الهوية من النهر، لكن هذا بدأ في الزيادة في عام 2018".

وأضاف أنهم ربما انتشلوا الجثث المتحللة لما بين 40 و50 مهاجرا من الجانب البوسني من النهر منذ ذلك الحين.

وأضاف يوفانيتش: "تكون الجثث في بعض الأحيان في مرحلة متقدمة من التحلل بحيث يصعب للغاية تحديد عمرها التقريبي، ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الفحص المرضي".

وبعد الفحص من قبل أخصائي الطب الشرعي، تم دفن الرفات المجهولة في السابق بعلامات خشبية بسيطة، ولكن تم استبدالها الآن بشواهد قبور حجرية أكثر متانة.

وبموجب القوانين المحلية، يتم أخذ عينات العظام من الجثث مجهولة الهوية قبل دفنها، ويجب الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر في حالة قيام شخص ما بالبحث عن قريب مفقود ويحتاج إلى عينة من الحمض النووي للمقارنة.

لكن الطبيب الشرعي، الدكتور فيداك سيميتش، ظل يحتفظ بالعينات لفترة طويلة بعد المهلة التي حددها القانون.

قال: "لهذا السبب أفعل ذلك تم تسجيل كل هؤلاء الأشخاص على أنهم مجهولي الهوية، لكن كان لديهم جميعًا اسم ولقب، وكان لديهم آباء وأمهات وإخوة وأخوات .

وقد دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي على الإنترنت للمهاجرين والتي يمكن استشارتها من قبل أقاربهم في البلدان البعيدة.

يلاحظ سيميتش أيضًا أي ندوب أو علامات مميزة على الجثث التي يفحصها ويحتفظ بقطع من ملابسهم، ويسعده مساعدة كل من يأتي للبحث عن مهاجر أو لاجئ مفقود.

وقال: "ليس من المفترض أن أشارك بعض المعلومات التي لدي، لكنني أفعل ذلك على أي حال من منطلق قناعتي بأن كل جسد وروح، يجب أن تجد طريقها إلى موطنها، إلى موطنها، مسقط رأسها، قريتها".

يرأس ماريو توميتش شركة بلدية في بيليينا مكلفة بإدارة وصيانة المقابر العامة في المدينة، حيث تمت إزالة العلامات الخشبية المتعفنة واستبدالها بشواهد قبور من الرخام الأسود.

وقال: كل البشر متشابهون، كلهم مكونون من لحم ودم، بما أنه لدينا الآن، لسوء الحظ، عدد كبير من المهاجرين المجهولين المدفونين هنا، فقد اعتقدنا أنه من المهم منحهم أماكن كريمة لراحتهم لأنهم لا يختلفون عنا.

وعادة ما يدخل المهاجرون البلاد من الجنوب الشرقي، ويعبرون الأنهار التي تفصلها عن صربيا والجبل الأسود، قبل التوجه نحو الجيب الشمالي الغربي للبوسنة على الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي.