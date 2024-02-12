نشطاء يقتحمون متحفا في نيويورك للمطالبة بوقف الحرب على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أقدم مئات النشطاء والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، على اقتحام مبنى "متحف الفن الحديث" (MoMA) في حي مانهاتن بولاية نيويورك، للمطالبة باتخاذ موقف ضد الابادة الجماعية في قطاع غزة ، وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأغلقت إدارة المتحف أبوابه بعد اعتصام المتظاهرين في المبنى المنددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومطالبين بإقالة أعضاء في مجلس إدارته بدعوى صلتهم بشركات تصنيع الأسلحة التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

كما تظاهر المئات أمام متحف بروكلين في نيويورك للمطالبة بمساندة الحقوق الفلسطينية وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أصدر أكثر من 100 عامل في القطاع الثقافي من متاحف متروبوليتان للفنون، وبروكلين، والاستوديو، رسالة مفتوحة للاحتجاج على صمت هذه المؤسسات على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

المصدر : وفا