مشكلات المثانة تنقل وزير الدفاع الأمريكي للعناية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرى نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خارج واشنطن، بسبب مشكلة في المثانة.

وجاء في بيان للمستشفى، أنه بعد سلسلة من الاختبارات والفحوص، تم نقل أوستن إلى وحدة الرعاية المركزة بمركز والتر ريد ناشونال العسكري الطبي، «من أجل الرعاية الداعمة والمراقبة الدقيقة».

وأضاف البيان: «خلال الوقت الحالي من غير الواضح إلى متى سيبقى الوزير أوستن في المستشفى، ومن غير المتوقع تغير مسألة المثانة الحالية من فترة التعافي الكامل المتوقعة».