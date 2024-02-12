انت الان تتابع خبر "أبو عبيدة" يعلن مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الاثنين، عن مقتل ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين الثمانية الذين قالت الكتائب أمس الأحد، إنهم أصيبوا بجروح خطيرة في غارات على قطاع غزة.