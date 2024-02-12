روسيا تستمر في هجمات الطائرات المسيرة على أوكرانيا

في الوقت الذي واصل فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعديل حكومته الحربية مع دخول الحرب عامها الثالث، ذكر مسؤولون أن القوات الروسية أطلقت 45 طائرة من دون طيار فوق أوكرانيا في وابل استمر خمس ساعات ونصف، وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان إنها أسقطت 40 طائرة دون طيار فوق تسع مناطق مختلفة، بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف.

وكتب مسؤولون في قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية على برقية أن الهجوم استهدف منشآت زراعية وبنية تحتية ساحلية. وقالوا إن غارة جوية في منطقة ميكولايف أدت إلى إصابة شخص واحد، مما أدى إلى نشوب حريق وإلحاق أضرار بمبان سكنية.

مولدوفا مرة أخرى

ونشرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو على منصة التواصل الاجتماعي «X» أن «حرب روسيا على أوكرانيا تضرب بالقرب من مولدوفا - مرة أخرى».

وقالت: «إن اكتشاف حطام طائرة دون طيار في جنوب مولدوفاهو بمثابة تذكير صارخ آخر بالواقع المرير الذي نواجهه». إن العدوان الروسي يعرض القارة بأكملها للخطر. يجب أن يستمر الدعم لأوكرانيا.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة، سيرهي ليساك، إن شخصا آخر أصيب في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا عندما اندلع حريق بسبب سقوط حطام من طائرة دون طيار مدمرة.

وذكرت شرطة الحدود في مولدوفا أيضًا أنه عُثر على شظايا من طائرة دون طيار بالقرب من بلدة إيتوليا الجنوبية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لكن الحطام لا يشكل أي خطر على المجتمعات القريبة.

وبينت في بيان: «هناك شك في أن حطام الطائرة دون طيار الذي تم اكتشافه هو إحدى الطائرات دون طيار التي أسقطها النظام الأوكراني المضاد للطائرات»، في إشارة إلى الهجمات الليلية التي شنتها القوات الروسية على منطقة إزميل في أوكرانيا.

تغيير القادة العسكريين

وتأتي الضربات في الوقت الذي يواصل فيه زيلينسكي تغييره القادة العسكريين في محاولة للحفاظ على الزخم ضد القوات الروسية المهاجمة.

وأعلنت كييف أن نائب وزير الدفاع السابق اللفتنانت جنرال ألكسندر بافليوك سيصبح القائد الجديد للقوات البرية الأوكرانية. وكان هذا المنصب يشغله في السابق العقيد الجنرال أولكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه بديلاً للقائد العسكري الأوكراني المنتهية ولايته، الجنرال فاليري زالوزني.

كما عينت مراسيم رئاسية جديدة يوري سودول، الرئيس السابق لقوات مشاة البحرية الأوكرانية، قائدا جديدا للقوات المشتركة الأوكرانية. العميد. الجنرال إيهور سكيبيوك قائدا لقوات الهجوم الجوي الأوكرانية؛ واللواء إيهور بلاهوتا كقائد لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.

وقد أشار القائد الأعلى الجديد سيرسكي إلى أن أهدافه المباشرة تشمل تحسين تناوب القوات في الخطوط الأمامية وتسخير قوة التكنولوجيا الجديدة في وقت حيث أصبحت قوات كييف في موقف دفاعي إلى حد كبير.

محطات ستارلينك للهجوم

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إنه عُثر على القوات الروسية المهاجمة تستخدم محطات ستارلينك للمساعدة في هجومها. ونشرت ما قالت إنه تسجيل لمحادثة تم اعتراضها بين جنديين روسيين كدليل.

وكانت محطات ستارلينك، التي تستخدم سلسلة من الأقمار الصناعية التي تديرها شركة Space X التابعة لإيلون ماسك لتوفير اتصالات عالية السرعة، حيوية في منح الجيش الأوكراني التفوق على القوات الروسية الغازية.

ومع ذلك، بدأت تقارير متعددة عن استخدام القوات الروسية لـStarlink على خط المواجهة في أوكرانيا المحتلة في الظهور في وسائل الإعلام الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.