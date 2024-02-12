قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية بشأن العقار المنهار في شربين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وإبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين، بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بمدينة شربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على أرواح المواطنين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بانهيار أجزاء من منزل قديم بنطاق المدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وقوات الحماية المدنية مصحوبة فرق الإنقاذ البري الى مكان الحادث وجرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل.

تبين أن المنزل قديم مكون من دور أرضي وأول علوي، سقط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليًا تمامًا من السكان، والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.

وتبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة والعامة، وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل الأجهزة المعنية بإخلاء المنازل المجاورة من السكان.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة عاجلة للأسرة المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فوريه لها وإخلائها من المواطنين.