سرايا القدس نعت محمد فارس وسليمان سليمان الذين سقطا في جنوب لبنان

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لـ "حركة الجهاد الإسلامي" المجاهدين محمد موسى فارس ( 39 عام ) "أبو جهاد"، وسليمان شحادة سليمان (33 عام) "أبو طالب"، من كتيبة علي الأسود – ساحة سوريا، واللّذين ارتقيا في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، واكدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

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