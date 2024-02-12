سوريا تمدد تصريحا أمميا بتوصيل مساعدات تركيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك «إن النظام السوري مدد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، عبر معبرين حدوديين تركيين، لثلاثة أشهر أخرى». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك «إن النظام السوري مدد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، عبر معبرين حدوديين تركيين، لثلاثة أشهر أخرى». وبعد أن أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا في فبراير من العام الماضي، سمح النظام السوري في البداية للأمم المتحدة بإرسال المساعدات عبر المعبرين التركيين لمدة 3 أشهر.

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