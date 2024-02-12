جامعة الأمير سلطان تعلن بدء الإجازة لطلابها في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - جامعة الأمير سلطان.. باتت جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية محل اهتمام الكثير من طلابها بالتزامن مع إعلانها عن بدء الإجازة بها في شهر رمضان المبارك، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل اليوم الاثنين الموافق 2 شعبان 1445هـ/ 12 فبراير 2024م.

وكتبت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا:"إجازة الطلاب والطالبات لشهر رمضان المبارك لهذا العام ستبدأ بتاريخ 1 رمضان 1445هـ على أن يتم استئناف الدراسة مجددًا بعد إجازة عيد الفطر المبارك بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 إبريل 2024م".

وتابعت الجامعة أن الكليات الأكاديمية سوف تعمل على تعويض المحاضرات وفقًا لطبيعة كل تخصص بعد إجازة عيد الفطر المبارك".

تضم جامعة الأمير سلطان ست كليات وأكثر من 22 برنامج بما في ذلك درجات البكالوريوس والماجستير. يختار طلاب جامعة الأمير سلطان منهجًا مخصصًا للدراسة النظرية والتعلم التجريبي يقوم بتدريسه أعضاء هيئة تدريس معترف بهم دوليًا.

كلية العمارة والتصميم.

كلية إدارة الأعمال.

كلية علوم الحاسب والمعلومات.

كلية الهندسة.

كلية الإنسانيات والعلوم.

كلية القانون.

يشار إلى أن كلية الأمير سلطان تم تأسيسها عام 1998م وفتحت أبوابها للطلاب في العام الذي يليه، وفي عام 2003م، قامت وزارة التعليم العالي بإعلان تحويلها إلى جامعة.

وافتتحت الجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في ذلك الوقت، وقد شُيدت هذه الجامعة من قبل مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ومُنحت الترخيص من وزارة التعليم العالي بوصفها مؤسسة أكاديمية أهلية غير ربحية في مدينة الرياض.