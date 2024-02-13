حزب الله نعى حسين جميل حاريصي وحسن أحمد ترمس من بلدة طلوسة

اعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين جميل حاريصي "ساجد" مواليد عام 1994 من بلدة طلوسة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما اعلن بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أحمد ترمس "كرار" مواليد عام 1988 من بلدة طلوسة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.