بايدن: نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء 6 أسابيع على الأقل ونبنى عليها

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إننا نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل 6 أسابيع ومن ثم نبنى عليها، كما ناقشت مع الملك عبد الله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات جارية، مؤكدا أن إطلاق سراح المحتجزين الأولوية للولايات المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع ملك الأردن نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نعمل مع شركائنا من أجل إرساء السلام فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.