محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت محافظة أسيوط عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والأحياء وغرف العمليات الفرعية، استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة غدًا الثلاثاء، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بشكل مستمر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات خلال موجة الطقس السيئ.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر موجة الطقس السيئ، تشمل: رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية، بما في ذلك مديريات المرور، والطرق، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه. نشر فرق الطوارئ على الطرق السريعة والفرعية، لضمان انسيابية حركة المرور والتعامل مع أي حالات طارئة.

كما تم تجهيز معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء، للتدخل الفوري في حال حدوث أي حوادث أو أضرار.

التأكد من سلامة مخرات السيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوعية المواطنين بمخاطر موجة الطقس السيئ، وإرشادهم إلى اتباع تعليمات السلامة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.