إصابة مستشار بمحكمة طنطا في حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب مستشار بمحكمة طنطا الابتدائية، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين على طريق ميت غمر بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك لدى عودته من عمله، حيث جرى نقله إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز ضرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقع حادث تصادم وإصابة شخص.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يستقلها "محمد مجدي السيد" مستشار بمحكمة طنطا الابتدائية، تعرض لإصابات متفرقة بالجسم إثر تصادم سيارة ملاكى يستقلها بأخرى.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر العام، عقب وصول مندوب لاستلام أوراق قضايا التي كانت بحوزته، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.