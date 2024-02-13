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تركيا تُعرب عن قلقها إزاء هجمات المحتل الإسرائيلي على رفح

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت تركيا عن قلقها البالغ إزاء هجمات إسرائيل -القائمة بالاحتلال- المتزايدة على مدينة رفح وعدتها جزءًا من خطة طرد سكان قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها اليوم: أن الهجمات المستمرة ستؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية بغزة، وتقوض الجهود الرامية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في هجومها على غزة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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