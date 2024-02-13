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منح جامعية بكالريوس ودبلومة وماجستير عام للجامعات.. رابط التسجيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:
أعلنت سفارة سلطنة بروناى دار السلام فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام لاستكمال الدراسة للحصول على درجة الدبلومة، البكالوريوس، والماجستير للعام الدراسى 2024 ـ 2025.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى الضغط هنا.

أو الضغط هنا.

وأوضح قطاع البعثات التابع لوزارة التعليم العالي أنه وبعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبة يتم التوجه للإدارة المركزية للبعثات، علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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